Tragedia nel mondo del surf: Katherine Diaz è morta a 22 anni dopo essere stata colpita da un fulmine a El Salvador, sulla spiaggia di El Tunco, 16 km circa dalla capitale del Paese. L'atleta aveva recentemente trionfato al National Surf Circuit e stava lavorando per partecipare ai Giochi di Tokyo, in cui il surf è stato ammesso per la prima volta. Katherine è stata colpita dal fulmine subito dopo essere entrata in acqua per un allenamento. “Una grande perdita per il nostro sport”, ha scritto via Twitter il presidente del National Sports Institute di El Salvador, Yamil Bukele. Sempre sui social il cordoglio dell’International Surfing Association: “Katherine incarnava la gioia e l’energia che rendono il surf così speciale per tutti noi, era ambasciatrice globale di questo sport. Aveva partecipato con successo al World Surfing Games e all'ISA World Jr Surfing Championship, rappresentando con orgoglio il suo Paese. Non ti dimenticheremo”.