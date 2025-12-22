Slalom Alta Badia, Vinatzer 7° dopo prima manche

Alex Vinatzer è 7° dopo la prima manche dello slalom speciale di Coppa del Mondo di sci alpino in Alta Badia. L'azzurro paga un ritardo di 73 centesimi dal leader provvisorio, il francese Clement Noel che ha chiuso la sua prova in 53.30. Seconda manche alle 13.30

Dopo la prima manche dello slalom speciale di Coppa del Mondo di Alta Badia è al comando il francese Clement Noel in 53.30 davanti al norvegese Atle Lie Mcgrath in 53.39 ed allo svizzero Loic Meillard in 53.56. Bene per l'Italia Alex Vinatzer che, pur con l'alto pettorale 19, ha ottenuto il 7° tempo in 54.03. L'azzurro è stato tra i pochi ad interpretare adeguatamente, sulla parte finale della pista Gran Risa con un bel pendio iniziale ma poi con due dossi artificiali ed un tratto parte conclusiva molto filante, un fondo che, come nel gigante di sabato, ha una neve molto asciutta e facile ma lenta sulla quale è difficile trovare la sciata giusta. Seconda manche alle ore 13,30.