America's Cup, alleanza tra Luna Rossa e 4 team

Prende vita una storica alleanza tra i team fondatori della Coppa America di vela: Emirates Team New Zealand (NZL), Athena Racing (GBR), Luna Rossa (ITA), Tudor Team Alinghi (SUI) e K-Challenge (FRA) si sono uniti creando una governance unificata dedicata alla stabilità e alla crescita a lungo termine della competizione velica più antica e importante del mondo. Sirena: "E' un momento storico"

L'America's Cup Partnership annuncia oggi la formazione di una "storica alleanza" tra i team dell'evento velico per eccellenza, tra i quali Luna Rossa. "Questo - sottolinea l'ACP - segna un momento di trasformazione nei 174 anni di storia della competizione, creando un'entità unificata dedicata alla stabilità e alla crescita a lungo termine dell'America's Cup. I cinque team storici, Emirates Team New Zealand (Nzl), Athena Racing (Gbr), Luna Rossa (Ita), Tudor Team Alinghi (Svi) e K-Challenge (Fra), si sono uniti per creare un nuovo entusiasmante futuro per la competizione sportiva più antica del mondo". "Questo - prosegue sempre ACP - fa seguito all'accordo di protocollo tra Emirates Team New Zealand, in qualità di Defender, e Athena Racing, in qualità di Challenger of Record, annunciato nell'agosto 2025, che ha stabilito i termini della 38a edizione della Louis Vuitton America's Cup a Napoli e ha aperto la strada all'America's Cup Partnership".

Sirena: "Un momento storico" "La nascita dell’America’s Cup Partnership segna un momento storico per la competizione più antica dello sport internazionale - ha dichiarato Max Sirena, CEO di Luna Rossa -. Abbiamo ha scelto di aderire a un progetto volto a garantire stabilità, sostenibilità e continuità all’America’s Cup, nel rispetto dei suoi valori e della sua capacità di innovare. Una scelta responsabile verso lo sport, i nostri tifosi e le future generazioni di velisti italiani".