America's Cup, alleanza tra Luna Rossa e 4 team

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Coppa America di vela, nasce alleanza tra Luna Rossa e gli altri team storici 

l'annuncio
Ian Roman/America's Cup

Prende vita una storica alleanza tra i team fondatori della Coppa America di vela: Emirates Team New Zealand (NZL), Athena Racing (GBR), Luna Rossa (ITA), Tudor Team Alinghi (SUI) e K-Challenge (FRA) si sono uniti creando una governance unificata dedicata alla stabilità e alla crescita a lungo termine della competizione velica più antica e importante del mondo. Sirena: "E' un momento storico"

L'America's Cup Partnership  annuncia oggi la formazione di una "storica alleanza" tra i team dell'evento velico per eccellenza, tra i quali Luna Rossa. "Questo - sottolinea l'ACP - segna un momento di trasformazione nei 174 anni di storia della competizione, creando un'entità unificata dedicata alla stabilità e alla crescita a lungo termine dell'America's Cup. I cinque team storici,  Emirates Team New Zealand (Nzl), Athena Racing (Gbr), Luna Rossa (Ita), Tudor Team Alinghi (Svi) e K-Challenge (Fra), si sono uniti per creare un nuovo entusiasmante futuro per la competizione sportiva più antica del mondo". "Questo - prosegue sempre ACP - fa seguito all'accordo di protocollo tra Emirates Team New Zealand, in qualità di Defender, e Athena Racing, in qualità di Challenger of Record, annunciato nell'agosto 2025, che ha stabilito i termini della 38a edizione della Louis Vuitton America's Cup a Napoli e ha aperto la strada all'America's Cup Partnership". 

Sirena: "Un momento storico"

"La nascita dell’America’s Cup Partnership segna un momento storico per la competizione più antica dello sport internazionale - ha dichiarato Max Sirena, CEO di Luna Rossa -. Abbiamo ha scelto di aderire a un progetto volto a garantire stabilità, sostenibilità e continuità all’America’s Cup, nel rispetto dei suoi valori e della sua capacità di innovare. Una scelta responsabile verso lo sport, i nostri tifosi e le future generazioni di velisti italiani". 

Dalton: "Preserviamo la straordinarierà dell'evento"

"Si tratta di preservare ciò che rende l'America's Cup straordinaria, costruendo al contempo un modello sostenibile che vada a beneficio di tutti coloro che condividono la nostra passione per questa grande competizione - ha dichiarato Grant Dalton, CEO del Defender di Emirates Team New Zealand - Stiamo garantendo all'America's Cup il ruolo di eccellenza dell'innovazione e dello sport professionistico per i decenni a venire".

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Altri Sport: Altre Notizie

America's Cup, alleanza tra Luna Rossa e 4 team

l'annuncio

Prende vita una storica alleanza tra i team fondatori della Coppa America di vela: Emirates...

Slalom Alta Badia, Vinatzer 7° dopo prima manche

sci alpino

Alex Vinatzer è 7° dopo la prima manche dello slalom speciale di Coppa del Mondo di sci alpino in...

Giacomel vince la mass start di Le Grand Bornand

biathlon

L'azzurro vince la mass start di Le Grand Bornard, ultima prova dell'anno per la coppa del mondo...

Goggia e il messaggio scambiato con Gasperini

L'aneddoto

La bergamasca ha commentato la vittoria nel Super G a Val d'Isere: "Quando sei sul podio sei...

Gigante all'austriaco Schwarz, 14° Vinatzer

ALTA BADIA

L'austriaco Marco Schwarz ha vinto lo slalom Gigante sulla Gran Risa con il tempo di 2'35''02...
VAI ALLA SEZIONE

ALTRE NEWS