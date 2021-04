Dopo aver fatto sognare l'Italia con l'oro olimpico ad Atlanta 1996 e il bronzo ad Atene 2004, Jury Chechi è diventato famoso anche sui social per via dei suoi allenamenti spettacolari. L'ultimo video del "Signore degli Anelli" mostra il ginnasta che a dispetto dell'età (52 anni il prossimo ottobre) effettua un esercizio molto duro in perfetto equilibrio: "Combinate lavoro dinamico con isometrico nei vostri allenamenti a corpo libero. E per favore riaprite queste palestre", scrive l'azzurro su Instagram