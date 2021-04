World Padel Tour, su Sky l'Alicante Open

Torna il World Padel Tour su Sky Sport dopo la prima tappa di Madrid. Si riparte con le coppie Belasteguin-Gutierrez e Josemaria-Sanchez a difendere i titoli conquistati all'esordio stagionale. Si riparte soprattutto con la curiosità di vedere se LeBron e Galan, dominatori della prima parte della scorsa stagione e apparsi assai meno imbattibili a Madrid, hanno risolto i problemi tecnico/tattici e soprattutto di feeling. Si riparte per scoprire se Stupaczuk e Ruiz sapranno confermarsi al livello dei migliori, se Tapia e Lima hanno digerito la sconfitta in semifinale e se quello del vecchio leone Lamperti e l'enfant prodige Coello non sia stato solo un exploit.

In campo femminile invece Salazar-Triay avranno una gran voglia di arrivare a giocarsi il titolo dopo essersi fermate in semifinale alla prima uscita, così come Sainz-Gonzalez vorranno dimostrare alle "piccolette terribili" Josemaria-Sanchez di poterle battere. Insomma, i temi non mancano e anche in questo weekend vi serviamo il miglior padel del mondo sul divano di casa vostra. Accomodatevi.