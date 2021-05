Milano, nasce il nuovo Giuriati Sports Center

Il nuovo Giuriati Sports Center, che nasce dallo storico impianto del Politecnico di Milano, è una struttura all'avanguardia e che punta sulla sostenibilità. "Un orgoglio" per il sindaco Sala e il presidente del CONI Malagò presenti nel giorno dell'inaugurazione. Tra le novità ci sono anche il nuovo Giuriati Fit Center e la nuova Arena polifunzionale per basket, volley, calcio a 5 indoor. È un investimento da 6,5 milioni

Questi sono tra gli sport protagonisti del Giuriati Sports Center che sorge su una superficie di 36mila mq e può ospitare dodici discipline sportive: oltre alla storica vocazione per il rugby, spazio al padel, calcio a 5, calisthenics, basket e atletica leggera. C’è stata anche una sessione di rigori tirati dal sindaco Sala e dal presidente Malagò. A inaugurarla il sindaco con un tiro parato dal portiere del Politecnico, secondo pallone in rete per il neo eletto presidente del CONI e terzo gol anche per Sala, che si è quindi preso la rivincita. Alla sfida ha partecipato anche il rettore Ferruccio Resta, tra i relatori dell’inaugurazione moderata da Marco Cattaneo.

Nel pubblico, tra gli altri, ad assistere al calcio d’inizio c’era Cambiasso. Talmente affascinato dalla bellezza del centro, ha fatto un tuffo nel passato e per poco la voglia di mettersi subito a giocare. Sugli spalti della palazzina storica riqualificata come spettatore d’eccellenza anche Filippo Tortu che lunedì a Roma si sottoporrà ad esami strumentali per una verifica dell’affaticamento al bicipite femorale destro conseguente la trasferta in Polonia. Sempre sorridente è speranzoso di poter affrontare la settimana di Rieti e la sfida diretta con il compagno di specialità Jacobs. E a proposito di leggende, Jury Chechi ha visitato i nuovi impianti: dal Giuriati Fit center all’arena polifunzionale per basket, volley e calcio a 5 indoor, fino all’area calisthenics all’aperto. Qui il campione olimpico ci ha raccontato l’emozione dell’imminente Olimpiade: “Sarà sicuramente diversa, ma ci sono tanti azzurri che possono darci soddisfazioni e non vedo l’ora di seguirli e tifarli”.