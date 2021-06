Champions pallamano, su Sky la Final Four

Tutto pronto alla Lanxess Arena di Colonia, in Germania, per l’atto finale della Champions League maschile 2021, vinta nella passata edizione dai tedeschi del Kiel, assenti in questa occasione.

Oggi il via alla Final4, con le due semifinali che designeranno le due formazioni che domenica 13 giugno si giocheranno il titolo di campione d’Europa. Quattro le formazioni in campo in questa fase finale, che andrà in onda su Sky Sport Arena e in streaming su NOW.

Nella prima semifinale saranno di fronte i francesi del Paris Saint-Germain e i danesi dell’Aalborg, mentre nella seconda gli spagnoli del Barcellona, finalisti nella passata edizione, sfideranno gli altri francesi, quelli del Nantes. Primo incontro in diretta alle ore 15.15, il secondo in leggera differita alle 18.30. Domenica 13, alle ore 18, la finale.