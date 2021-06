Zanardi, esce il docu-film “La Grande Staffetta”

Arriva nelle sale cinematografiche il docu-film che racconta il progetto ideato da Zanardi con gli atleti paralimpici di Obiettivo Tre. In attesa di tornare a correre la seconda "Grande Staffetta" che si svolgerà dal 4 al 25 luglio: 54 tappe dall’Alto Adige alla Sicilia a cui parteciperanno 65 atleti paralimpici

Ad un anno dall’incidente di Alex Zanardi, il 19 giugno 2020, esce nelle sale cinematografiche il docu-film “La Grande Staffetta”. E’ il racconto emozionante di tutto il progetto ideato dallo stesso Alex insieme ai suoi ragazzi, gli atleti paralimpici di Obiettivo Tre. Una staffetta lungo l’Italia con un messaggio di rinascita post pandemia. Coinvolgente ed educativo: si piange, si ride ma soprattutto si impara a capire la forza necessaria per potersi rialzare dai ko della vita, sempre. “Il mondo è pieno di persone in grado di ispirare gli altri” (Alex Zanardi).

Aspettando Alex, che si sta impegnando nelle sedute quotidiane di neuroriabilitazione all’Ospedale di Vicenza, i suoi ragazzi hanno deciso di proseguire nel suo esempio. Proprio per questo Obiettivo Tre, la società creata da Zanardi per avvicinare uomini e donne allo sport paralimpico, ha deciso di organizzare una seconda edizione della Grande Staffetta. Dal 4 al 25 luglio 65 atleti paralimpici si passeranno il testimone per promuovere i valori di sport e disabilità: 54 tappe dall’Alto Adige alla Sicilia, coinvolti 65 atleti paralimpici. La nuova edizione de "La Grande Staffetta" sarà seguita anche da Sky Sport con una serie di speciali dedicati al viaggio di Obiettivo Tricolore