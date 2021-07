"La Grande Staffetta" nel nome di Zanardi

Al via "La Grande Staffetta", iniziativa alla quale partecipano 70 atleti paralimpici in handbike, bicicletta e carrozzina olimpica impegnati a percorrere l'Italia dall'Alto Adige alla Sicilia nel nome di Alex Zanardi. Gli appuntamenti su Sky Sport Condividi:

"Obiettivo Tricolore" è la grande staffetta ideata lo scorso anno dalla volontà di Alex Zanardi e dalla sua associazione "Obiettivo3" come simbolo di rinascita e di unione, l'insieme di tutta Italia che doveva rialzarsi dopo il lockdown. Quest'anno non c’è Alex, ricoverato nel reparto di neuroriabilitazione dell’Ospedale di Vicenza, ma ci sono i suoi ragazzi. Sono cresciuti con lui, grazie ai suoi imput hanno trovato nello sport l'opportunità di una nuota vita, e confidano con trepidazione nel ritorno del loro "capitano" . Nell'attesa, però, i ragazzi di Alex vogliono continuare a portare avanti il suo messaggio con la seconda edizione de "La Grande Staffetta": 70 atleti paralimpici in handbike, bicicletta e carrozzina olimpica impegnati a percorrere l'Italia dall'Alto Adige alla Sicilia.

Il percorso e i partecipanti vedi anche Zanardi, esce il docu-film “La Grande Staffetta” Sono partiti da tre diversi punti del Nord Italia: il 5 luglio da La Villa (Bolzano) con Michele Grieco, ciclista paralimpico residente a Levico, protagonista di un gemellaggio festoso e romantico con tutti i partecipanti della Maratona Dles Dolimites. Il 5 luglio la seconda partenza da Piazza Cermenati a Lecco, la terza il 6 luglio da Verres in Val d’Aosta attraversando poi il Piemonte quando il campione paralimpico, compagno di tanti successi in maglia azzurra di Zanardi, ha accompagnato il gruppo in visita al Museo del Campionissimo a Novi Ligure dedicato a Fausto Coppi e Costante Girardengo. Gli atleti ma pure gli amici come l'oro olimpico della maratona Stefano Baldini che si è fatto trovare pronto per pedalare alla partenza di Maranello. Hanno pedalato anche Paolo Kessisoglu (Altedo-Bologna), Davide Cassani (Casalfiumanese – Borgo San Lorenzo), Simone Moro (Firenze – Castel Fiorentino) e Daniel Fontana (Ladispoli-Roma).

A Bologna il figlio di Alex, Niccolò Zanardi, raccoglie il testimone FORZA ALEX! La moglie di Zanardi: "Alex riesce a comunicare" La città di Bologna ha rappresentato l'unione dei tre percorsi, una fusione per creare un unico serpentone Tricolore. Sorrisi e più di un brivido nel capoluogo emiliano quando a ricevere il testimone è stato un emozionato Niccolò Zanardi, il figlio 23enne di Alex e Daniela. Solitamente schivo, determinato a proteggere la privacy del padre, Niccolò ha voluto onorare i ragazzi di "Obiettivo3" proprio nella città natale di Alex. Li conosce tutti, uno ad uno, orgoglioso di ciò che la sua famiglia ha creato: una squadra che non molla mai.