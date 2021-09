Supercoppa Day, al via la stagione della pallamano

Oggi a Chieti è il “Supercoppa Day” che assegna il trofeo femminile e maschile. Due i match da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Alle 18.30 la Supercoppa femminile tra Jomi Salerno e Ali Best Espresso Mestrino, alle 20.15 quella maschile tra Conversano e Cassano Magnago

La stagione 2021/22 della pallamano italiana si apre in grande stile e in diretta su Sky Sport Arena . Oggi il Centro Tecnico Federale – “La Casa della Pallamano” di Chieti, inaugurato ieri alla presenza del Presidente del CONI Malagò, sarà teatro del Supercoppa Day femminile e maschile . Alle 18.30 e alle 20.15 sul campo si alterneranno Jomi Salerno e Alì-Best Espresso Mestrino per le donne, Conversano e Cassano Magnago tra gli uomini.

Finale inedita, quella in rosa. Le campane, detentrici del titolo e campionesse d’Italia in carica, sfideranno le patavine alla prima partecipazione della sua storia. Particolare anche il percorso che ha portato Mestrino a giocarsi il trofeo: le rinunce di Oderzo ed Erice, una per mancata iscrizione all’A1 e l’altra per Covid, hanno aperto la strada alla squadra allenata da Giovanni Lucarini. Favorite comunque le salernitane, nonostante le tante novità di roster dettate da un mercato frizzante.



Sarà la sfida degli ex, quella tra Conversano e Cassano Magnago. Per la verità sarà anche remake della finale che lo scorso anno ha assegnato la Coppa Italia, dove però Alessio Moretti, Massimiliano Possamai e Gabriele Saitta vestivano tutti la maglia amaranto. Ora saranno dall’altra parte, in tenuta biancoverde, agli ordini di Alessandro Tarafino e nelle fila della squadra, quella pugliese, che nella passata stagione ha dominato la scena nazionale trionfando tutte le manifestazioni nazionali. Triplete, direbbe qualcuno. “Sarà una gara difficile anche considerando il periodo pre-stagionale – ha commentato Tarafino – e noi arriveremo vogliosi di giocarla e di mettere a frutto il duro lavoro svolto in preparazione”.



Occhio alle statistiche: Conversano può diventare la squadra maschile più vincente di sempre in Supercoppa con cinque titoli contro gli attuali quattro di Bolzano. Un traguardo, questo, già centrato da Salerno nella passata stagione dall’organico di Laura Avram e del capitano Pina Napoletano.



Doppio appuntamento su Sky Sport: alle 18.30 su Sky Sport Arena live il match femminile tra Jomi Salerno e Alì-Best Espresso Mestrino, mentre alle 20.15 sarà la volta di Conversano e Cassano Magnago. Diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena.

La programmazione live su Sky Sport e in streaming su NOW

Sabato 4 settembre

Ore 18.30: Supercoppa femminile, JOMI SALERNO - ALÌ-BEST ESPRESSO MESTRINO su Sky Sport Arena

Ore 20.15: Supercoppa maschile, CONVERSANO – CASSANO MAGNAGO su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

Disponibili su Sky Go, anche in HD.