Baseball, Europei in Italia: Azzurri favoriti

La Nazionale azzurra si prepara a giocare il Campionato Europeo (Piemonte 2021, Sedi: Torino, Avigliana e Settimo Torinese ). Un evento che gli appassionati, e non solo, potranno vedere su Sky Sport Action da domenica 12 a domenica 19 settembre. Italia, guidata dall'ex giocatore MLB Mike Piazza e, ovviamente, tra le favorite. Il titolo (che l’Italia ha vinto finora 10 volte) manca dal 2012 , quando gli azzurri andarono a vincere in casa degli olandesi a Rotterdam. Questa volta, in casa nostra, l’obiettivo è chiaramente riscattare l’onta del 1999 (l’ultimo Europeo giocato in Italia e vinto proprio dagli olandesi) e delle ultime 3 vittorie consecutive olandesi.

Nell’estate delle vittorie europee degli azzurri di Mancini e delle ragazze del volley, c’è dunque un’altra nazionale che punta a vincere un titolo continentale: è la nazionale di baseball che, la prossima settimana proverà a conquistare l’undicesimo europeo della propria storia. Sulle orme della nazionale di softball, che a luglio, in Friuli, ha ottenuto una strepitosa affermazione: in finale contro l’Olanda, con 10 vittorie consecutive, più l’undicesima in finale. Anche nel baseball servirà un percorso netto e l’avversario da superare sarà l’Olanda. 23 volte gli orange hanno sollevato il trofeo: le ultime tre consecutive e l’ultima volta che si giocò in Italia, nel 99, gli olandesi vinsero in casa nostra.

Questa volta non è una opzione accettabile, parola di un hall of famer della Major League, Mike Piazza, il manager di questa nazionale che ripone grande fiducia in un gruppo giovane, ma pieno di talento: “Ho molta fiducia in questa squadra, perché ha energia e chimica. Siamo competitivi e credo in questo gruppo giovane. Il nostro obiettivo, ovviamente, è quello di vincere, anche se sappiamo che gli avversari, specialmente Olanda e Spagna, sono molto competitivi”.