Europei, Italia sconfitta in semifinale da Israele

Nel Campionato Europeo di baseball, in corso di svolgimento in Piemonte, Italia battuta da Israele. Gli azzurri, dopo una prima parte di torneo perfetta (4 vittorie su 4), cedono 11-5 in semifinale. Domenica la squadra di Mike Piazza sfiderà per il bronzo la Spagna, sconfitta dall'Olanda, che punterà a confermarsi campione per la quarta edizione consecutiva

L'Italia, sconfitta da Israele, si deve accontentare della finale per il bronzo al Campionato Europeo 2021 di baseball. Sarà Olanda-Israele la finale per il titolo.

Dopo un cammino perfetto degli azzurri (4 vittorie su 4), nella semifinale è arrivata la prima sconfitta, che costa l'eliminazione. O meglio, relega la nazionale alla finale per il terzo e quarto posto contro la Spagna, battuta in semifinale dall'Olanda (9-8), che punterà a confermarsi campione per la quarta edizione consecutiva.

Israele vince 11-5 e sfrutta le numerose imprecisioni italiane, soprattutto dei lanciatori. E dire che al primo inning l'Italia era andata in vantaggio 3-0, con due fuoricampo consecutivi di Pizzano e Friscia. Un vantaggio illusorio, che gli israeliani colmano per poi prendere il largo. Dopo l'eliminazione nella qualificazione olimpica di due anni fa, dunque, Israele punisce ancora l'Italia. Ora si torna in campo per le finali di domenica: Italia-Spagna alle 15.00 e Olanda-Israele alle 20.30