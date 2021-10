Nicola Bartolini oro mondiale nel corpo libero

Storico successo per l’Italia ai Mondiali di ginnastica in corso a Kitakyushu in Giappone. Nicola Bartolini ha vinto l’oro nel corpo libero, riportando il tricolore sul gradino più altro del podio in un Mondiale a 24 anni di distanza dall’ultimo trionfo di Yuri Chechi agli anelli. Il ginnasta italiano ha totalizzato al termine dell'esercizio 14.800 punti. Alle spalle del 25enne atleta di Quartu Sant'Elena si sono classificati il giapponese Kazuki Minami (14.766) e il finlandese Emil Soravuo (14.700).