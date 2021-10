Emanuela Maccarini si gode il titolo di tecnico italiano più vincente di sempre: la Nazionale della ritmica sale a 34 podi nelle massime competizioni internazionali. Gli ultimi due nei Mondiali in Giappone: le azzurre festeggiano l'oro con i tre cerchi e una coppia di clavette e l'argento nelle 5 palle

Farfalle sempre più protagoniste ai Mondiali di ginnastica artistica di Kitakyushu, in Giappone: arrivano la medaglia d'argento nelle 5 palle e quella d'oro con i tre cerchi e una coppia di clavette. Nella finale delle cinque palle, le azzurre salgono sul podio con 45.600 punti alle spalle della Russia (46.000), terze le padrone di casa del Giappone (44.500), a sorpresa niente medaglia per la Bielorussia (quarta con 44.100 punti). Si tratta del terzo argento ai Mondiali per le Farfalle dopo quelli dell’All-Around a squadre e di team.