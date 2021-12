Pallamano, oggi Italia-Belgio LIVE su Sky

La rincorsa dell’Italia ai Mondiali 2023 di pallamano inizia da Chieti. La Nazionale allenata da Riccardo Trillini debutterà stasera nel torneo amichevole Emoter Adriatic Cup: al centro tecnico federale “La Casa della Pallamano”, infatti, gli azzurri affronteranno il Belgio a partire dalle ore 18.00 e in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena.

Sarà il primo di due appuntamenti ravvicinati, perché domani pomeriggio l’Italia sarà ancora in campo e questa volta opposta all’Arabia Saudita, la terza formazione giunta in Abruzzo per il triangolare organizzato dalla Federazione italiana. “Era importante sfruttare al massimo questo periodo di pausa dei campionati per farci trovare pronti in vista dei prossimi impegni ufficiali e per testare il nostro livello di gioco di fronte a due avversarie di ottimo livello”, ha detto alla vigilia il commissario tecnico Riccardo Trillini.