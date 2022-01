Subito due medaglie per l'Italia agli Europei di pattinaggio velocità a Heerenven: bronzo per il quartetto azzurro nell'inseguimento maschile e per Francesca Lollobrigida nei 3000 metri

Parte con il piede giusto la spedizione azzurra agli Europei di pattinaggio velocità a Hereenven. Nella prima giornata, infatti, sono due i bronzi in bacheca. Nell’inseguimento maschile a squadre, gli azzurri Andrea Giovannini, Davide Ghiotto e Michele Malfatti chiudono con il tempo di 3’43″416 dietro ai padroni di casa dell’Olanda (Kramer, Bosker, Roest in 3’37″975) e alla Norvegia (Johansson, Engebraten, Pedersen). Medaglia di bronzo anche per Francesca Lollobrigida, che nei 3000 metri chiude con il tempo di 4’00″615: davanti a lei le due olandesi Irene Schouten e Antoinette de Jong. Solo 16^ Laura Peveri. Nei 1000 metri uomini, 9° posto per David Bosa.