Il diciannovenne delle Fiamme Oro recupera tre posizioni e conquista una storica medaglia per l'Italia con il nuovo record tricolore a quota 274.48 punti. Primo podio per lui in carriera agli Europei. Gli altri azzurri: Frangipani nono, Memola quindicesimo

Agli Europei di Tallinn Daniel Grassl riscrive la storia del pattinaggio di figura azzurro. Il diciannovenne delle Fiamme Oro recupera tre posizioni rispetto alla precedente quinta posizione e conquista una storica medaglia d'argento. Non solo: per l'Italia è anche nuovo record nazionale, registrato a quota 274.48 punti. Grassl è quasi perfetto: secondo libero di giornata a quota 182.73 (si tratta del nuovo record italiano anche nel segmento). Oro al russo Kondratiuk che chiude la propria gara con 286.56 punti. Grassl "ha impressionato per la pulizia di un programma - sottolinea la Federazione -, ricchissimo dal punto di vista tecnico con ben tre salti quadrupli, ben figurando anche sotto il profilo artistico". Bronzo al lettone Vasilejvs con 272.08 punti.

Primo podio europeo in carriera Per Grassl è quindi il primo podio europeo in carriera, nel 2020 aveva chiuso quarto. L'argento supera il bronzo del 2019 a firma Matteo Rizzo, ed eguaglia quello di Samuel Contesti a Helsinki 2009. Meglio soltanto Carlo Fassi, ma si parla di anni Cinquanta, capace di conquistare non solo un argento, ma anche due ori.

