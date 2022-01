Debutto convincente per la Nazionale di Riccardo Trillini, che ha sconfitto 36-23 la Lettonia nel gruppo 4 di qualificazioni ai Mondiali 2023. Diventa già decisiva la seconda sfida del girone, sempre sul neutro di Torshavn, contro i padroni di casa delle Isole Faroe. Diretta alle 20.30 su Sky Sport Arena

Sul neutro delle Isole Faroe, la Nazionale italiana di pallamano supera 36-23 la Lettonia al debutto e stasera (diretta su Sky Sport Arena alle 20.30) si prepara a sfidare i padroni di casa faroesi. Per gli Azzurri c’è la possibilità di centrare già il passaggio al secondo turno. Aperto nel migliore dei modi il cammino nel gruppo 4 di qualificazioni ai Mondiali 2023: dopo la vittoria nella gara inaugurale del girone, l’Italia ha conquistato due punti in classifica e renderà il prossimo impegno già potenzialmente decisivo per il passaggio del turno. L’accesso al secondo step di qualificazione, quello dei playoff da disputare a marzo, spetterà infatti alle prime due classificate del raggruppamento. Ecco perché la squadra di Riccardo Trillini proverà a chiudere i giochi e a qualificarsi aritmeticamente.