Infinito Kelly Slater, vince a Pipeline a 50 anni

Ci sono leggende e leggende. Nel surf però c’è una Leggenda. Ed è lui: Kelly Slater. A meno di una settimana dal suo 50esimo compleanno l’americano ha vinto per l’ottava volta il Billabong Pro Pipeline. A 30 anni di distanza dal suo primo successo nel famosissimo spot Hawaiano. Lo ha fatto battendo il 22enne Seth Moniz, figlio di Tony a sua volta rivale di Kelly nel corso della sua incredibile carriera. Una carriera fatta di record e straordinari successi con ben 11 titoli mondiali. D’altra parte Slater è allo stesso tempo il più giovane, a 20 anni nel 1992, ed il più vecchio con il trionfo, nel 2011 a 39, ad essere diventato campione del mondo. A contorno ci sono 56 successi nella World Surf League, la coppa del mondo del surf. Modello per più di una generazione di surfisti. Kelly è stato portato in trionfo dai suoi stessi colleghi. Gli stessi che sono cresciuti sulle orme del suo Mito. D’altra parte Slater è uno degli sportivi più amati d’America. Ha ispirato un videogioco ed è apparso più volte nella famosa serie tv degli anni 90 Baywatch. Ma è anche un personaggio controverso con le sue posizioni sui vaccini che quasi certamente non gli permetteranno di essere presente alle due tappe Australiane, di Melbourne e Margaret River, della World Surf League.