Il cielo di Dubai si illumina di tricolore. Ed è il tricolore di Frankie Dettori, il fantino più famoso del mondo che va a conquistare la quarta Dubai World Cup della carriera, la corsa più ricca del mondo con 12 milioni di dollari di montepremi, vinta questa volta con il cavallo dell’allenatore più famoso del mondo, Bob Baffert, anche lui al quarto successo. Country Grammer, il fortissimo 5 anni americano è stato in grado di rimontare in retta d’arrivo il favorito Life is Good e di tagliare per primo il traguardo dei 2000 metri nella pista di Mèydan.

Una giornata da incorniciare per l’italiano, che poco prima aveva vinto anche la Dubai Turf in sella all’irlandese Lord North in un raro arrivo parimerito con il giapponese Panthalassa . Quella con la Dubai World cup è solo una delle storie di successo di Frankie Dettori, che a 51 anni è ancora uno dei fantini più forti, e sicuramente il più famoso, del mondo. La prima vittoria negli emirati risale al 2000 con Dubai Millennium. Successo ripetuto nel 2003 con Moon Ballad e nel 2006 con Electrocultionist.