Un'altra impresa del curling italiano. Dopo l'oro olimpico nel doppio misto, l'Italia conquista il primo storico bronzo ai Mondiali. Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Simone Gonin (Mattia Giovanella la riserva) battono nella finale per il terzo posto gli USA per 13-4

E' sempre più "curling mania". L'Italia ancora una volta, a distanza di due mesi dall'incredibile medaglia d'oro di Stefania Constantini e Amos Mosaner nel doppio misto alle Olimpiadi invernali di Pechino, conquista un altro storico risultato. Ai mondiali di Las Vegas gli azzurri Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Simone Gonin (con Mattia Giovanella riserva) superano nella finale per il terzo posto gli Stati Uniti conquistando il bronzo mondiale per la prima volta nella storia. Avanti per 7-4, nel settimo end gli errori decisivi degli americani consentono agli azzurri di mettere a segno ben 6 punti e portarsi sul definitivo 13-4. L'ottavo end diventa solo uno spettacolo e divertimento, con le due squadre obbligate a giocare ma che decidono di esibirsi in evoluzioni e tiri senza ormai nessuna competizione. Solo spazio ai sorrisi e alla felicità. Una partita decisa quindi con tre end di anticipo e che consegna gli azzurri alla storia. Dopo due bronzi europei arriva anche quello mondiale. Un torneo condotto alla grande e concluso ancora meglio. Prima la vittoria sulla Svizzera ai playoff, poi la sconfitta contro la Svezia in semifinale, contro il fortissimo oro olimpico Edin. Infine il bronzo, meritatissimo in una finale giocata senza ansia e senza sbavature. Forse, a guardare questo mondiale, qualche rimpianto sul torneo olimpico può anche affacciarsi. Ma oggi è solo tempo di festeggiare.