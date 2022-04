Laureus Sport Awards, stasera la cerimonia su Sky

Sarà Lindsey Vonn da Siviglia a svelare i vincitori dei Laureus World Sports Awards 2022. La serata di gala si svolgerà stasera e potrete seguirla su Sky Sport Arena a partire dalle 21.30 con il commento di Giovanni Bruno e Nicola Roggero. Per chi se la dovesse perdere sarà disponibile successivamente on demand e nuovamente in prima serata lunedì alle 20.45 sempre su Sky Sport Arena. Sarà un’edizione special che vedrà l’Italia protagonista. Tra i candidati come miglior squadra anche la nazionale di Roberto Mancini. Inoltre, tra i candidati c’è anche il Centro sportivo di Comunità – Jucà Pe Cagnà della Locomotiva”, programma di responsabilità sociale promosso nel rione Sanità di Napoli dalla Fondazione Laureus Sport for Good Italia, in lizza nella categoria Laureus Sport for Good Award.