Doppio prestigioso riconoscimento per i colori italiani ai 'Laureus World Sports Awards'. Gli Azzurri di Mancini premiati come squadra dell'anno per il successo agli Europei. Mentre per Valentino Rossi premio speciale alla carriera con il 'Laureus Sporting Icon Award'. Tra gli altri Oscar dello sport anche Max Verstappen, Robert Lewandowski e il Real Madrid. Guarda tutti i premi