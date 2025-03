Il momento più atteso a Sun Valley è arrivato: Federica Brignone ha ricevuto la sfera di cristallo per la vittoria della classifica generale. Gioia, sorrisi e anche un pizzico di emozione per la Tigre di La Salle. Sul podio anche Sofia Goggia, terza: per la prima volta nella storia due azzurre in top 3 di Coppa del Mondo. Gli scatti più belli della cerimonia

TUTTE LE CLASSIFICHE