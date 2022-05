L'Italia torna a casa con sette medaglie dagli Europei svolti a Yerevan. Abbes Mouhiidine vince l'oro battendo 5-0 lo spagnolo Reyes nella categoria 92 kg. Alfred Commey si aggiudica l'argento dopo la sconfitta in finale per 4-1 contro il serbo Artjom nella categoria 80 kg

Mouhiidine batte 5-0 lo spagnolo Reyes

Sul gradino piu' alto del podio è salito Mouhiidine, battendo 5-0 nella finale lo spagnole Reyes, già sconfitto nella semifinale del Mondiale dello scorso ottobre quando conquistò l'argento. "Questo oro è frutto di tanto lavoro e sacrifici fatti in allenamento - ha commentato -. Sette medaglie sono un risultato straordinario che dimostra la qualità di questo gruppo, che non è solo una squadra ma è una vera e propria famiglia. L'Italia della boxe è tornata!". Il sogno del 24enne di Mercato San Severino (Salerno), del Gruppo sportivo delle Fiamme Oro, è completare l'opera ai Giochi di Parigi 2024, che per il settore maschile sarà anche una rivincita dopo le zero medaglie portate a casa da Tokyo.