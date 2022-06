Una pedalata con Arianna Fontana. Lo speciale

E' la donna italiana più medagliata di sempre ai Giochi, sia invernali che estivi. Arianna Fontana si racconta "in bicicletta" in vista del 2026: "Sarebbe un’impresa bellissima riuscire ad arrivare fino alla prossima Olimpiade. Ci proverò”. Lo speciale in onda stasera alle 23 su Sky Sport Arena e on demand

Da Torino 2006 a Pechino 2022. Un viaggio lungo sedici anni, 5 edizioni dei Giochi e - per adesso - 11 medaglie che l’hanno proiettata nella leggenda dello sport azzurro : nessuna donna italiana prima di lei era salita così spesso sul podio nella storia delle olimpiadi (invernali ed estive). Ma il viaggio di Arianna Fontana non é ancora finito. Con tutte le incognite che nasconde un quadriennio olimpico, l’obiettivo dichiarato nell’intervista concessa a Sky é di chiudere il cerchio (e la carriera) nel 2026 con Milano-Cortina. A vent’anni esatti dalla prima partecipazione olimpica. Un viaggio lunghissimo, entusiasmante, vincente, non privo di qualche inciampo, che non toglie lustro a una carriera esemplare e inimitabile, non solo per lo short track.

Da Torino 2006 a Milano-Cortina 2026

La Fontana si racconta in uno dei primi allenamenti in previsione della nuova stagione: progetti sportivi e ambizioni personali pedalando sulla strade della “sua” Valtellina. “Sarebbe un’impresa bellissima riuscire ad arrivare fino alla prossima Olimpiade, non so se qualche atleta in passato sia riuscito a fare qualcosa di simile: cominciare e finire con i Giochi in casa propria, ma ci proverò”. Da Torino 2006 a Milano-Cortina 2026. Un filo che Arianna non ha intenzione di spezzare. E che suona come una promessa da mantenere.