L’Italia della canoa velocità è da record sul bacino serbo di Ada Ciganlija. Ai Campionati Europei Junior e Under 23 di Belgrado, nella prima giornata di finali sulla distanza dei 1000m, la spedizione azzurra conquista ben quattro medaglie: oro e titolo continentale di categoria per il C1 Under 23 1000m di Gabriele Casadei (GS Fiamme Oro), per il K2 Junior 1000m di Luca Micotti (Pol. Verbano) e Federico Zanutta (Canoa San Giorgio) e per il K2 Under 23 1000m di Luca Boscolo Meneguolo e Giovanni Penato (GS Fiamme Gialle), mentre il bronzo va al giovanissimo Achille Spadacini, nella specialità olimpica del K1 1000m Junior (Pol. Verbano).

A distanza di pochi minuti il tricolore svetta sul podio con la medaglia d’oro del K2 1000m Junior di Federico Zanutta e Luca Micotti. La coppia esordiente segna sul traguardo il tempo di 3:18.74, imponendosi per trentaquattro centesimi di secondo sull’equipaggio ungherese di Szakacs/Samu (3:19.08) e quello ceco, formato dalla coppia Hrabek/Niebeuer (3:19.49). Un risultato che mancava nella categoria junior da tredici anni con l’ultimo oro di Poznan nel 2009.

Successo annunciato quello del K2 Under 23 1000m, che regala alla spedizione italiana il terzo oro con Luca Boscolo Meneguolo e Giovanni Penato (GS Fiamme Gialle). L’equipaggio delle Fiamme Gialle ha condotto l’intero percorso in testa, fin dall’uscita dai blocchi, per poi chiudere con il tempo di 3:14.28 davanti alla Bulgaria di Stefanov/Valchov (3:16.58) e alla Romania di Tenta/Zaharia (3:17.16). Mentre per Penato quella odierna rappresenta la prima medaglia in maglia azzurra, Luca Boscolo Meneguolo non è nuovo al podio: già nel 2020, in coppia con Giulio Bernocchi, aveva centrato il bronzo nella prova di Coppa del Mondo senior sui 500m.