Gigante Kronplatz, 1^ manche: Brignone in testa

L'azzurra in testa dopo la prima manche del gigante di Plan de Corones. Seconda la svizzera Lara Gut-Behrami (+0.19), terza la svedese Sara Hector (+0.27). Fuori Sofia Goggia, non è partita Marta Bassino. Seconda manche in diretta alle 13.15 su Eurosport 2, canale 211 del telecomando Sky

