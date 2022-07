Pessimo episodio ai danni della paratleta e campionessa Yoko Plebani, vittima di un furto mentre era a Torino per salutare amici: sparito lo zaino con pinnette e palette. Venerdì sarà in Canada per partecipare alla prova di triathlon di Coppa del Mondo

"Senza le pinnette e le palette sarò costretta a modificare in modo sostanziale i miei allenamenti. Anche se riuscissi a reperire qualcosa, non farei di certo in tempo ad adattarli". E' l'appello della paratleta e campionessa Veronica Yoko Plebani dopo un furto subito. L'atleta è stata vittima dell'episodio mentre era a Torino per salutare amici: sparito lo zaino con pinnette e palette per nuotare. I ladri - come riportato da La Stampa - hanno lasciato le protesi, ma le hanno portato via gli ausili per gli allenamenti di nuoto. Un danno enorme dato che Yoko Plebani venerdì avrà un appuntamento agonistico importantissimo in Canada: la prova di triathlon di Coppa del Mondo. La speranza è che vengano ritrovate o riconsegnate: sullo zaino c'è la scritta "Federazione italiana triathlon", sui vestiti il cognome "Plebani".