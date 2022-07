Scherma, il progetto "La bellezza in un gesto" per promuovere la cultura italiana

Giovedì 28 luglio verrà inaugurata presso il Salone d’onore del Coni la mostra fotografica "Pronti a voi", realizzata con gli scatti di Augusto Bizzi, al termine della cerimonia di presentazione del progetto "La bellezza in un gesto" curata da Gigi Miracco. L’obiettivo è porre la scherma azzurra come veicolo di promozione del patrimonio culturale, territoriale e valoriale italiano

"Colpire alle spalle, faccia a faccia" . Non è una contraddizione in termini, ma il titolo di uno degli scatti di Augusto Bizzi selezionati per la mostra fotografica "Pronti a voi" , che verrà inaugurata giovedì 28 luglio presso il Salone d’onore del Coni, al termine della cerimonia di presentazione del progetto "La bellezza in un gesto" , un’iniziativa curata da Gigi Miracco, che si propone di porre la scherma azzurra come veicolo di promozione del patrimonio culturale, territoriale e valoriale italiano.

Lo stile di Augusto Bizzi

"Colpire alle spalle, faccia a faccia" è solo una delle tante magie realizzate da Augusto Bizzi, artista prima ancora che fotografo, livornese, innamorato della vita e del bello, capace di tendere un filo invisibile tra lui e ciò che accade sulle pedane. Bellezza è ciò che troverà nelle sue fotografie, chi visiterà la mostra. L’incanto di ammirare un gesto per quello che è, scoprendone l’unicità a poco a poco, man mano che lo si osserva, comprendendo che la magia nella testa dell’artista è prevedere in anticipo ciò che l’occhio comune non può ancora vedere ma che il battito di un campione sta per generare. Come in questa foto, di cui è protagonista Andrea Santarelli, lo spadista neo-vicecampione mondiale a squadre ai recenti campionati al Cairo, immortalato da Bizzi mentre porta un colpo alla schiena dell'avversario svizzero Max Heinzer.