Pallamano, l'Italia sfida la Francia oro olimpico

Appuntamento di prestigio per l’Italia della pallamano che domenica, al Pala Giovanni Paolo II di Pescara e in diretta dalle 18:00 su Sky Sport Action, sfiderà i campioni olimpici della Francia per la seconda giornata di qualificazione agli EHF EURO di Germania 2024. Match dal pronostico chiuso per gli azzurri, ma nel contempo partita dal grande fascino in virtù del blasone dell'avversaria: oro a Tokyo nell’estate scorsa, la Francia ha dominato la storia recente della pallamano internazionale collezionando sei titoli iridati, tre successi agli Europei e un totale di 21 medaglie. L’Italia è reduce dalla sconfitta di giovedì scorso a Katowice, sul campo della Polonia. I polacchi si sono imposti col risultato di 30-23, parziale frutto dell’accelerazione registrata a inizio ripresa e dopo un primo tempo in cui la Nazionale aveva tenuto il campo al meglio.

Obiettivo qualificazione ancora possibile

Nulla è perduto in ottica qualificazione: a qualificarsi agli EHF EURO 2024 saranno le prime due del raggruppamento – che include anche la Lettonia – e le quattro migliori terze di tutti gli otto gironi. L’Italia cercherà di blindare la terza piazza a marzo contro i lettoni, per poi riporre tutte le proprie possibilità di accesso al torneo continentale nel match casalingo di aprile contro la Polonia.

A Pescara sarà un pomeriggio speciale per tanti azzurri che militano nei campionati francesi. Su tutti il capitano Andrea Parisini, in forza all’Istres-Provence nella Starligue transalpina: “Sono arrivato in Francia ormai sette anni, qui sono nate le mie figlie. Sarà indubbiamente una partita molto particolare. Ci teniamo a fare bene. Sarebbe stupido dimenticare la forza dei giocatori che affronteremo, certo, ma siamo l’Italia, stiamo costruendo una nostra identità di gioco e vogliamo farlo vedere soprattutto davanti al nostro pubblico. Scenderemo in campo con enorme rispetto, ma senza nessuna paura”.

Nelle fila della Francia sarà un’autentica parata di stelle della pallamano mondiale: in campo Dika Mem, Ludovic Fabregas e Melvyn Richardson, tutti vincitori della Champions League con il Barça, ma soprattutto ci sarà Nikola Karabatic, eletto sportivo dell’anno in patria nel 2011 e nominato tre volte miglior giocatore del pianeta. Al Pala Giovanni Paolo II di Pescara fischio d’inizio alle ore 18:00. Diretta su Sky Sport Action.