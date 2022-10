Pallamano, Italia battuta dalla Francia 29-40

Nessun punto ma segnali incoraggianti in vista delle sfide, in quell’occasione decisive, della primavera prossima. L’Italia perde 40-29 a Pescara contro i campioni olimpici della Francia nella seconda sfida ravvicinata del Gruppo 8 di qualificazione agli EHF EURO di Germania 2024. Gli azzurri erano stati superati lo scorso 13 ottobre a Katowice anche dalla Polonia, in un girone che, dopo i primi due incontri, ha confermato i pronostici e la forza di francesi e polacchi, senza dubbio le favorite per il passaggio del turno. Niente è compromesso comunque in ottica passaggio del turno e, anzi, la Nazionale riporrà tutte le sue speranze nella doppia sfida di marzo contro la Lettonia , anche lei rimasta a secco dopo i primi 120' previsti dal calendario. In quell’occasione, a marzo, sarà fondamentale blindare il terzo posto per poi giocarsi tutto nel confronto interno, ad aprile, contro la Polonia. La formula infatti assicura la qualificazione anche alle quattro migliori terze tra tutti i gironi, in una speciale classifica composta tenendo conto esclusivamente dei risultati ottenuti contro prima e seconda dei singoli raggruppamenti.

Trillini: "Ragazzi all'altezza, ora dobbiamo fare punti"

Contro la Francia, oro olimpico a Tokyo e sei volte campione del mondo, a Pescara atmosfera delle grandi occasioni. Azzurri subito spigliati, senza timori reverenziali e bravi a partire bene con l’iniziale vantaggio (6-3). Sfida in equilibrio fino al 20' con la parità raggiunta dagli ospiti (10-10). Poi Francia in fuga fino al 19-13 di fine primo tempo, viatico per controllare la seconda mezz'ora. Migliore tra gli azzurri: il capitano Andrea Parisini, miglior marcatore della partita (7 reti). Esordio casalingo con due gol per il 17enne Tommaso De Angelis, proveniente dall’organico della squadra federale Campus Italia. "Sapevamo di affrontare una delle squadre più forti al mondo, forse la più forte – ha detto il Ct Riccardo Trillini a fine gara – per cui devo elogiare tutti i miei giocatori per come hanno dimostrato, attraverso il loro contributo, di essere stati all'altezza. È chiaro: da qui in avanti dobbiamo fare punti. Per riuscirci, sappiamo di dover giocare alla perfezione, soprattutto contro certe avversarie come la Polonia, per cui abbiamo bisogno di lavorare insieme il più possibile e continuare a insistere sui nostri principi di gioco".