Pallamano, l'Italia fa il bis contro la Bulgaria

Missione compiuta. L’Italia della pallamano accede al secondo – e ultimo – turno di qualificazione per i Campionati Mondiali 2023 di Danimarca, Norvegia e Svezia. Dopo il successo ottenuto in trasferta a Varna mercoledì scorso (26-19) , le azzurre ieri (domenica) hanno fatto il bis contro la Bulgaria ne "La Casa della Pallamano" di Chieti, dove si sono imposte con il risultato finale di 33-29. È la seconda volta consecutiva, dopo quella del 2021 in cui superò il Kosovo sul neutro di Maria Endersdorf, in Austria, che la Nazionale femminile si garantisce il diritto di giocare per l’ultima fase che precede la manifestazione iridata. Forte del +7 dell’andata, a Chieti le azzurre hanno offerto una prestazione senza sbavature, controllando già dalle prime battute la gara. Massimo vantaggio sul 23-14 al 36’ della ripresa e vantaggio amministrato fino al termine, anche resistendo a un tentativo di ritorno della Bulgaria sul 26-23. Migliore in campo: il terzino azzurro Ramona Manojlovic , autrice di sette reti .

Tedesco: "Ci aspetta un secondo turno che sarà una bellissima avventura"

Soddisfatto a fine gara il Ct Giuseppe Tedesco: “Era fondamentale fare risultato per presentarci in campo internazionale come una squadra che non è sempre in rincorsa e che ha delle ambizioni. Le giovani? Abbiamo bisogno di forze nuove e queste ragazze devono essere consapevoli di non potere solo rappresentare le ultime arrivate. Hanno talento, hanno voglia di giocare pallamano ad alto livello e devono farlo. Adesso proseguiamo nel percorso: ci aspetta un secondo turno che sarà una bellissima avventura. Abbiamo grande voglia di confrontarci con un livello più alto”.

In primavera le due sfide dell’ultimo turno di qualificazione ai Mondiali 2023, dove l’Italia affronterà una delle squadre attualmente impegnate negli Europei di Montenegro, Macedonia del Nord e Slovenia. Sono già qualificate al torneo iridato le organizzatrici Norvegia, Svezia e Danimarca, a cui si aggiungeranno le prime tre di Euro 2022.