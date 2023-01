Conti-Macii nella storia: primo oro agli Europei

Splendido esordio per Sara Conti e Niccolò Maci ai Campionati Europei 2023 di pattinaggio artistico che si svolgono a Espoo, in Finlandia. La coppia italiana ha infatti hanno vinto lo short program delle coppie, gara inaugurale della competizione raggiungendo anche il record personale nel segmento. I due azzurri hanno dunque chiuso la propria prova scavalcando (unici del lotto) per la prima volta in carriera la soglia dei 70 punti, raccogliendo il punteggio di 70.45. Al termine di questo storico short program, che vede per la prima volta una coppia azzurra davanti a tutti, Conti-Macii si trovano davanti alle coppie tedesche Annika Hocke-Robert Kunkel, che si sono infatti piazzati al secondo posto con 67.08, ed Efimova-Blommaert al terzo posto con con 62.77.