Coppa Italia pallamano, vincono Brixen e Erice

Sfide in entrambi i casi vibranti, equilibrate, dai ritmi elevatissimi. Tra gli uomini, dopo il massimo vantaggio di cinque reti fatto registrare dai brissinesi nella parte centrale della ripresa, decidono le parate dell'estremo difensore Mate Volarevic e un penalty trasformato da Lukas Stricker nel minuto conclusivo (31-29). Vano il -1 di Fasano, che tornava in finale a distanza di sei anni ma che deve cedere ad una delle realtà storiche della pallamano nazionale. "I miei ragazzi - ha detto al termine della gara Davor Cutura , tecnico dei brissinesi - sono stati veramente fantastici. Il merito di questa vittoria è tutto loro. Un gruppo sempre unito senza il quale sarebbe stato impensabile raggiungere questo risultato".

Primo titolo per le siciliane di Erice

È una novità assoluta, invece, il successo dell'AC Life Style Erice. Il sodalizio trapanese riporta la Coppa Italia in Sicilia a distanza di 22 anni dal trionfo targato Messina e risalente al 2001. Vittoria contro Brixen, anche in questo caso finalista, che passa per le reti della franco-camerunense Kharichma Ekoh e della ucraina Hanna Storozhuk. Entusiasta anche Margarida Conte, allenatrice di Erice che debuttava sulla panchina trapanese proprio in queste Finals: "Le ragazze state bravissime ed hanno avuto un gran cuore. Non posso che estendere i miei ringraziamenti anche alla società. Lo Scudetto? Noi ci siamo e ci proveremo".