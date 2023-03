Alle 16 Italia-Lettonia di pallamano su Sky Arena

Al Pala Giovanni Paolo II di Pescara sfida decisiva per la Nazionale. Azzurri obbligati a vincere per tenere accese le speranze di passaggio del turno. Diretta dalle ore 16.00 su Sky Sport Arena e in streaming su NOW

Una sola alternativa: vincere. L’Italia della pallamano è pronta al match più importante: oggi (giovedì), alle 16.00 al Pala Giovanni Paolo II di Pescara e in diretta su Sky Sport Arena, gli azzurri affronteranno la Lettonia in un autentico dentro-fuori per tenere vive le speranze di qualificazione agli Europei di gennaio 2024, in Germania. L’Italia ha la necessità di fare risultato pieno per aggiudicarsi il terzo posto del Gruppo 8, dove Francia e Polonia in questo momento sono a punteggio pieno e coi favori del pronostico per l’accesso alla fase finale. C’è una ulteriore chance, tuttavia: risultare tra le quattro migliori terze degli otto raggruppamenti di qualificazione, traguardo concretizzabile solo vincendo ora – e non dimenticando la partita di ritorno del 12 marzo a Valmiera – e, in seconda battuta, centrando l’impresa contro la Polonia il prossimo 27 aprile a Vigevano.