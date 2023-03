Pallamano qualif. Euro2024: Italia bis in Lettonia

L’Italia vince anche in Lettonia (29 a 23): il 27 aprile la sfida decisiva contro la Polonia, a Vigevano. Il calendario del gruppo 8 si chiuderà il successivo 30 aprile con la trasferta in Francia

A tre giorni di distanza dal netto successo ottenuto a Pescara (36-23), ieri- domenica- l’Italia ha battuto la Lettonia in trasferta con il risultato di 29-23. Seconda prova di forza consecutiva degli azzurri che tengono così vive le proprie speranze di qualificazione agli Europei di Germania 2024: con i quattro punti incamerati in queste terza e quarta giornata, infatti, l’Italia ha agganciato la Polonia al secondo posto e proprio coi polacchi, il prossimo 27 aprile a Vigevano, si giocherà le proprie possibilità di passaggio del turno. Il meccanismo di qualificazione impone agli azzurri di fare risultato, una vittoria o almeno un pari, per rientrare nella classifica delle migliori terze. Quattro di queste otterranno l’accesso agli Europei al pari di tutte le prime e le seconde di ciascun raggruppamento.

Trillini: "Vincere con 6 reti di scarto indice di maturità"

L’Italia intanto si gode il momento positivo. “È stato un doppio confronto importante sotto diversi aspetti per l’Italia”, conferma il Ct Riccardo Trillini. “Il risultato emerso che non lascia spazio a dubbi. A questo proposito vorrei sottolineare che vincere così fuori casa, con sei reti di scarto, è indice di una crescente maturità della squadra che sta dimostrando di volere e sapere fare proprie questo genere di partite, imparando anche a gestirle nei loro momenti difficili”. Nel 29-23 di Valmiera protagonisti in particolare i due portieri Domenico Ebner e Mate Volarevic, entrambi autori di parate decisive e di otto interventi ciascuno. Il 27 aprile a Vigevano contro la Polonia – nella città natale del capitano Andrea Parisini – la partita decisiva. Il calendario del Gruppo 8 si chiuderà il successivo 30 aprile con la trasferta in Francia.