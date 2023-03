Venditti pazzo per l'Italia del baseball. VIDEO

Il cantautore con un video pubblicato su Facebook ha svelato la sua passione per il baseball dopo il successo dell'Italia contro l'Olanda al World Baseball Classic, trasmesso su Sky: "Sono al settimo cielo, è come una vittoria della Roma". Venditti è famoso per il suo tifo per la squadra giallorossa, a cui ha dedicato tre inni. Chissà che non decida ora di scriverne uno sullo sport che ha anche praticato da ragazzo ITALIA-GIAPPONE GIOVEDI' SU SKY ascolta articolo Condividi

"Grazie....Baseball!" Per una volta Antonello Venditti sveste gli abiti del tifoso della Roma per indossare quelli azzurri in onore della Nazionale di baseball, protagonista al World Baseball Classic, in corso tra Stati Uniti, Giappone e Taiwan e trasmesso su Sky Sport. Il cantautore, domenica scorsa, ha pubblicato un video sul proprio profilo Facebook in cui gioiva per l'appena avvenuta vittoria dell'Italia contro l'Olanda, decisiva per la qualificazione ai quarti di finale.

"Un'impresa che può capire solo chi ha giocato" La passione di Venditti per il baseball non era finora nota a molti, ma il cantante ha raccontato di essere stato anche un giocatore di questo sport: "A voi non ve ne può frega de meno ma a me sì, questa è un'emozione da bambino. Un'impresa che solo chi ha giocato a baseball può capire, l'Olanda è la nostra acerrima nemica e l'abbiamo eliminata", ha raccontato nella diretta social di domenica scorsa, cogliendo di sorpresa molti suoi fan. "Io per molti anni da ragazzino ho giocato nella Condor, una società che fatto la storia del baseball. Sono al settimo cielo, è come una vittoria della Roma". Un paragone che rende benissimo l'idea della felicità di Venditti, grande tifoso della squadra giallorossa e suo cantore con gli inni "Grazie Roma", "Roma", trasmessi in ogni gara casalinga all'Olimpico, e "Che c'è", composto in occasione della vittoria dello scudetto del 2001. A Roma esiste una radicata tradizione di squadre e realtà di baseball: la squadra del Venditti giocatore è la U.S. Condor nata, secondo le cronache, nella parrocchia di Santa Francesca Cabrini, sulla volontà di tale Padre Maurilio appena ritornato dagli Stati Uniti.