World Baseball Classic, al via quarti live su Sky

Si comincia mercoledì 15 marzo alle ore 11, con il match in scena al Tokyo Dome di Tokyo tra Cuba e Australia, due squadre giunte a sorpresa a questo punto del torneo. I cubani, finalisti nell’edizione inaugurale del 2006 e inizialmente quotati, avevano iniziato il cammino con due sconfitte, di cui una contro l’Italia, e sembravano ormai avere le valigie pronte per tornare a casa; invece, con una reazione d’orgoglio da veri campioni, sono riusciti a vincere le ultime due partite e, nel folle girone A in cui tutte le squadre hanno concluso con lo stesso record di 2 vittorie – 2 sconfitte, hanno addirittura chiuso in testa. Dall’altra parte l’Australia appariva spacciata in partenza in un gruppo che comprendeva le due grandi potenze asiatiche, Giappone e Corea del Sud. Ribaltando i pronostici i ragazzi del manager David Nilsson hanno superato i coreani, facendo poi il proprio dovere contro Repubblica Ceca e Cina per passare il turno per la prima volta nella loro storia, dedicando lo storico traguardo a Liam Hendricks, probabilmente il miglior giocatore della storia proveniente dall’Australia, capace per tre volte di partecipare all’All-Star Game della Major League Baseball, che non è potuto essere con i compagni perché attualmente sottoposto a cure per un linfoma diagnosticatoli due mesi fa.