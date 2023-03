Doping, Chamizo patteggia: perde bronzo mondiale

Il lottatore azzurro, bronzo a Rio 2016, ha patteggiato una squalifica di 3 mesi con la Federazione internazionale di lotta dopo essere risultato positivo a un controllo antidoping. Per questo motivo ha perso il bronzo mondiale conquistato in Serbia nel 2022. Chamizo ha spiegato: "Ci tengo a precisare che nella mia vita non ho avuto mai nulla a che fare con il doping e che il provvedimento della Federazione Internazionale di Lotta revocarmi la medaglia è stato da me condiviso"

L'azzurro Frank Chamizo è risultato positivo a un test antidoping ed ha perso, in conseguenza di un patteggiamento, il bronzo conquistato ai Mondiali di lotta svoltisi nel settembre del 2022 in Serbia. Chamizo ha patteggiato una squalifica di tre mesi. L'azzurro, bronzo olimpico a Rio nel 2016, ha parlato alla Gazzetta dello Sport: "Ci tengo a precisare che nella mia vita non ho avuto mai nulla a che fare con il doping e che il provvedimento della Federazione Internazionale di Lotta revocarmi la medaglia è stato da me condiviso. Nel procedimento ho tenuto però a dimostrare che la sostanza che era stata trovata non aveva nulla a che fare con le competizioni e che non aveva avuto nessun effetto né sulle gare, né sul bronzo che ho vinto. Capisco comunque di aver commesso un errore, per questo ho concordato di perdere la medaglia e ho anche dichiarato la mia disponibilità a sottopormi ad ogni controllo o programma di recupero che permettesse di dimostrare la mia correttezza e la mia voglia di sgombrare ogni dubbio sul punto"