Conti-Macii di bronzo tra le coppie di artistico

Arriva la prima medaglia per l’Italia ai mondiali di pattinaggio artistico su ghiaccio in Giappone (è possibile seguirli su Eurosport). Sara Conti e Niccolò Macii, già campioni d’Europa in carica, salgono anche sul podio mondiale. La coppia d’artistico azzurra vince la medaglia di bronzo ed è un risultato storico: mai prima d’ora l’Italia aveva chiuso tra i primi tre in questa specialità. Conti e Macii, allenati da Barbara Luoni all’Icelab di Bergamo, confermano la posizione ottenuta nel programma corto, pattinando in maniera praticamente perfetta e ritoccando il primato personale. Per la prima volta in carriera superano la soglia dei 200 punti complessivi: 208,08 il totale per l’esattezza. L’Italia ritrova il podio mondiale dopo 9 anni, l’ultima volta era il 2014 con Cappellini/Lanotte e Carolina Kostner sempre nella stessa pista di Saitama. Meglio di Conti e Macii solo gli americani e i giapponesi, che vincono di fronte allo scatenato pubblico di casa.