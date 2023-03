Guignard-Fabbri secondi nella Rhythm Dance

Charlene Guignard e Marco Fabbri, già campioni europei in carica, non deludono le aspettative e si piazzano secondi nella Rhythm Dance, ovvero il primo segmento di gara, ai mondiali di pattinaggio su ghiaccio in Giappone

La coppia di danzatori azzurri ha pattinato un programma praticamente perfetto, ottenendo un ottimo punteggio: 88.21, che vale il record personale. Per la prima volta in carriera, hanno abbattuto la soglia dei 50 punti dal lato tecnico. La gara è stata di livello molto alto, con ben cinque coppie di danza in piena corsa per le medaglie. Solo gli americani Chock-Bates (91.94 punti) hanno saputo fare meglio di Guignard-Fabbri. L’ambizione per gli azzurri è quella di migliorare il quarto posto di Montpellier 2022 e portare una seconda medaglia all’Italia in questa rassegna dopo il bronzo ottenuto da Conti-Macii nelle coppie d’artistico.