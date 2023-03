Guignard e Fabbri, argento mondiale nella danza

Dopo il bronzo nelle coppie d’artistico, per l’Italia arriva un argento nella danza ai mondiali di pattinaggio su ghiaccio in Giappone. Charlene Guignard e Marco Fabbri grazie a una prestazione perfetta sono vicecampioni mondiali, confermando il secondo posto della Rhythm Dance. Hanno migliorato nettamente il primato personale e ottenuto la prima medaglia iridata della carriera. Si tratta della quinta in assoluto per la danza azzurra. Gli italiani allenati da Barbara Fusar-Poli, sono stati perfetti sul piano tecnico: ogni elemento è stato presentato con un grado di esecuzione altissimo. Guignard e Fabbri sono stati preceduti solo dagli americani Madison Chock-Evan Bates. Una medaglia in questa specialità mancava all’Italia dal 2014 con l’oro di Anna Cappellini/Luca Lanotte conquistato nella stessa pista di Saitama in Giappone. Le medaglie complessive dell’Italia nella storia dei Mondiali salgono a 14, due delle quali arrivate in questo 2023. Tra l’altro solo nel 2014, sempre a Saitama, il movimento azzurro aveva ottenuto più di un podio iridato nella medesima edizione.