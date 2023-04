Cinema on Ice, show pattinaggio su giaccio su Sky

In prima visione tv su TV8, Sky Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW un grandioso spettacolo con il cinema come filo conduttore

Un grande show, un cast stellare che danzerà sulle note delle colonne sonore dei film più famosi. Uno spettacolo unico, un mix tra cinema, musica, arte e sport.

Cinema On Ice è un appuntamento da non perdere durante le feste di Pasqua, per una prima visione mondiale in TV sui canali Sky. Torna a pattinare al Palavela di Torino Carolina Kostner, la regina del ghiaccio e una delle interpreti più apprezzate al mondo per la sua grazia e per la sua qualità tecnica e artistica. In questo impianto simbolo del pattinaggio italiano è stata protagonista alle Olimpiadi, ai Mondiali e in molte competizioni nazionali e internazionali. Una presenza d’eccezione è quella dei francesi campioni olimpici nella danza su ghiaccio Gabriella Papadakis-Guillaume Cizeron, autentici dominatori nella loro disciplina con 5 titoli mondiali ed europei, ma soprattutto pattinatori di classe immensa. Ogni loro pattinata è una pennellata d’arte di rara ispirazione. Nel cast c’è Daniel Grassl, uno dei giovani talenti del nostro pattinaggio maschile, vicecampione europeo nel 2022. Poi la coppia di nuova formazione Lucrezia Beccari-Matteo Guarise, Raffaele Zich, giovanissimo junior che è anche stato scelto come Ambassador per le Universiadi del 2025. Senze dimenticare le Hot Shivers, campionesse del pattinaggio sincronizzato, e poi ancora le incredibili acrobazie della coppia Dytrt-Bonheur e i voli spericolati sopra il ghiaccio di Alice Velati e Davide Pastore. Le coreografie sono curate da Anna Cappellini e Luca Lanotte, già campioni del mondo ed europei della danza su ghiaccio. Lo spettacolo è ideato da Opera On Ice, con la produzione di Prodea Group e CUS di Torino. Si propone di diventare un riferimento anche per condurre Torino e il pubblico italiano verso le Universiadi Invernali, in programma dal 13 al 23 gennaio del 2025.