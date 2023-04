Europei ginnastica: Esposito-Macchini d'argento

Si chiude con altre due medaglie una edizione fantastica per l’Italia degli Europei di Ginnastica artistica. Nell’ultima giornata delle finali argenti per Manila Esposito alla trave e Carlo Macchini alla sbarra. L’Italia chiude così ad Antalya con 7 medaglie: 2 ori, 4 argenti e 1 bronzo.

E' d'argento l'ultima medaglia dell'Italia ai Campionati europei di ginnastica artistica di Antalya. L'azzurro Carlo Macchini ha conquistato la medaglia d'argento alla sbarra, mattuto di soli 33 millesimi dal croato Tin Srbic; il bronzo è andato all'ucraino Ilia Kotuvn. Il podio del marchigiano Macchini è il primo per l'Italia nell'attrezzo dai tempi di Igor Cassina, campione olimpico di Atene 2004, che andò a medaglia tre volte nella rassegna continentale, l'ultima nel 2007. L’altra medaglia di giornata per l’Italia è arrivata da Manila Esposito, argento alla trave (l'attrezzo più difficile per le ragazze) con il punteggio di 13.700. L'oro è andato all'olandese Sanne Wevers (13.800). Una conferma della grande crescita di questa 16enne che sta diventando una certezza a livello internazionale.