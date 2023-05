Dopo aver vinto l'argento al Mondiale 2021 nella categoria 66 kg, Manuel Lombardo si ripete nel Mondiale 2023, questa volta nella 73 kg. L'azzurro si è arreso in finale allo svizzero Stump, perdendo a causa di una squalifica per "diving" (ha appoggiato la testa a terra in modo pericoloso durante una proiezione, azione vietata per tutelare la salute degli atleti). È la terza medaglia in tre giornate per l'Italia al Mondiale di Doha, in onda tutti i giorni dalle 17 su Sky Sport Arena fino a domenica 14 maggio

Dopo le due medaglie di bronzo vinte da Assunta Scutto e Odette Giuffrida, l'Italia è salita ancora sul podio nel Mondiale di judo per il terzo giorno consecutivo, questa volta grazie a Manuel Lombardo. L'atleta del gruppo sportivo dell'Esercito ha conquistato l'argento nella categoria 73 kg. Nella finale per l'oro purtroppo si è dovuto arrendere allo svizzero Stump: il 24enne di Torino ha perso al golden score a causa di una squalifica per "diving", ovvero per avere appoggiato la testa a terra in modo pericoloso nel tentativo di proiettare l'avversario. Una dinamica sanzionata dal regolamento con la squalifica proprio per tutelare l'incolumità degli atleti. Lombardo chiude quindi al 2° posto e sfiora l'impresa, dato che nessun italiano è mai riuscito a vincere l'oro al Mondiale in ambito maschile. Per l'azzurro si tratta del secondo argento mondiale in carriera: ne aveva vinto un altro nel 2021, in quel caso si trattava della categoria 66 kg. Mercoledì 10 maggio quarta giornata del Mondiale di judo a Doha, con altri due azzurri in gara: le finali in diretta dalle 17 su Sky Sport Arena (canale 204).