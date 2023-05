Tornano i WEmbrace Games, a Roma con Bebe Vio

L’evento WEmbrace Games, nato nel 2011 con il nome “Giochi Senza Barriere” è giunto quest’anno alla sua undicesima edizione. Una serata a scopo benefico caratterizzata da giochi scenografici e spettacolari all’insegna dell’integrazione. Il claim della manifestazione, “Cambiamo le regole del Gioco!”, richiama l’obiettivo principale, quello di ribaltare i preconcetti associati al gioco e allo sport, in un’ottica di inclusione sempre più allargata. La manifestazione avrà come fine una raccolta fondi in favore di art4sport ONLUS, l’Associazione di Bebe Vio Grandis che supporta e promuove lo sport come terapia per il recupero fisico e psicologico dei bambini e dei ragazzi portatori di protesi di arto. Lo scopo dell’Associazione è quello di studiare, realizzare e finanziare le costose protesi e le attrezzature necessarie per la pratica dello sport paralimpico.