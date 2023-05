Pallamano, Fasano-Sassari per lo scudetto

Fasano vince gara-2 in Puglia: 32-26 e rimette in equilibrio la serie dopo il successo sardo di sabato scorso (34-32). Il 20 maggio, ancora in casa dei pugliesi, l'ultimo atto per lo scudetto. Diretta dalle 20.30 su Sky Sport Arena e su NOW

Si va a gara-3. La Sidea Group Fasano rimette in equilibrio la serie di finale scudetto della Serie A Gold di pallamano. Alla Palestra "Franco Zizzi" battuta 32-26 la Raimond Sassari, risultato che annulla il 34-32 in favore dei sardi nella prima sfida giocata sabato scorso al Pala Santoru e che riporterà in campo le due squadre sabato sera, ancora in Puglia. Non ci saranno ulteriori scontri: il 20 maggio, alle 20.30 e in diretta su Sky Sport Arena e su NOW, verrà assegnato il 53esimo tricolore nella storia della pallamano italiana.

Profondamente diverso, rispetto a gara-1, il trend del match giocato in terra pugliese. Subito 3-0 con Angiolini al 3’, preambolo del 5-2 toccato al 7’. Accelerazione dei padroni di casa sull'11-6 e massimo vantaggio alla pausa sul 16-10. Nel Sassari il tecnico Zupo Equisoain fa ruotare gli uomini: fuori Brzic e dentro Grbavac, ma l’offensiva isolana sbatte contro l’intensità difensiva e le parate di Alessandro Leban sul fronte opposto. Al 40’ i padroni di casa si portano sul 22-15. Il sussulto d’orgoglio di Sassari passa per il parziale di 4-0 che permette ad Hamouda di ridurre le distanze (25-21). È il migliore momento dei sardi, capaci con Bronzo di ricucire anche fino al 25-22. È il 53’ e ci sarebbe ancora spazio per virare verso il pari, frontiera risolutiva per la squadra ospite. Ma Fasano è più in palla. Time-out di Fovio e al rientro contro-break di 4-0: due volte Jarlstam, poi Notarangelo e Sperti. Finisce 32-26. Fasano e Sassari vanno a gara-3. “Oggi abbiamo disputato una partita non perfetta, ma comunque positiva e siamo felici per avere allungato la serie", ha detto Albin Jarlstam, centrale del Fasano. "Nulla è fatto: vediamo sabato cosa accadrà. Sarà una partita nuova, diversa e noi faremo di tutto per vincere per i nostri tifosi. Questa non è una squadra: Fasano è una famiglia e voglio fare il massimo per vincere per loro”. La serie di finale in Serie A Gold si concluderà il 20 maggio. Inizio alle ore 20.30 alla Palestra Zizzi. Diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW.