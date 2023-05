Ginnastica ritmica, oro di Raffaeli alla palla

Sofia Raffaeli ha vinto la medaglia d'oro alla palla agli Europei di ginnastica ritmica, in corso a Baku. L'azzurra, argento ieri nel concorso individuale all around, ha realizzato 33.650 punti, superando la bulgara Stiliana Nikolova e la azera Zohra Aghamirova. Nella finale al cerchio, Raffaeli ha chiuso al quarto posto (32-50 punti), mentre la medaglia d'oro è stata vinta dall'ucraina Viktoriia Onopriienko (33.250). La marchigiana partecipa anche alla finale alle clavette. Dopo l'argento aveva dichiarato: "Esco da questa gara con una medaglia al collo, ma non ho dato il mio massimo: finchè non raggiungerò non la perfezione, anzi quella è difficile, ma la sensazione di aver fatto tutto il meglio in pedana, non sarò soddisfatta". Oggi ha un motivo in più per sorridere.