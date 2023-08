Judo, Hungary Masters. A Budapest 16 Azzurri

Ben 16 gli Azzurri (due infortuni hanno cancellato dall’elenco Martina Esposito e Giorgia Stangherlin) che parteciperanno agli Hungary Masters in programma a Budapest dal 4 al 6 agosto. Appuntamento live per le tre giornate su Sky Sport Action e in streaming su NOW a partire dalle 17

Da venerdì a Budapest appuntamento con l'Hungary Masters da seguire in diretta su Sky Sport Action e in streaming su NOW. Tre giornate (dalle 17 alle 19) per tifare gli Azzurri che saranno in gara. Un Master per il quale ben 18 atleti italiani si sono conquistati le credenziali di accesso, corrispondenti ad un punteggio tra i migliori 36 atleti al mondo in ciascuna categoria di peso. Due infortuni hanno cancellato dall’elenco dei partenti Martina Esposito e Giorgia Stangherlin.

La lista dei 16 atleti in gara

Venerdì 4 agosto

F -48: Assunta Scutto, Francesca Milani

F -52 kg: Odette Giuffrida, Giulia Carna

F -57 kg: Veronica Toniolo, Thauany David Capanni Dias

M -60 kg: Angelo Pantano

M -66 kg: Elio Manzi, Matteo Piras

Sabato 5 agosto

F -63 kg

F -70 kg

M -73 kg: Giovanni Esposito, Manuel Lombardo

M -81 kg: Antonio Esposito

Domenica 6 agosto

F -78 kg: Alice Bellandi

F +78 kg: Asya Tavano

M -90 kg: Christian Parlati

M -100 Kg: Gennaro Pirelli

M +100 kg